وزير الري الإثيوبي يعلق على هزيمة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

علق وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، على هزيمة منتخب بلاده لنظيره المصري، في مبارة كرة ‏القدم التي جمعت بينهما، أمس الخميس، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ‏للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023‏‎.‎

وكتب بيكيلي عبر "تويتر": "تهانينا للاعبي فريق كرة القدم الإثيوبي على حسن اللعب والفوز،نحن أيضا سعداء".

وتابع: "مبروك لمنتخبنا الوطني الإثيوبي لكرة القدم فوزه في مباراة اليوم".

وخسر منتخب مصر المباراة بنتيجة (2-0)، وكانت آخر مباراة بين المنتخبين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 1989 وانتهت بفوز مصر بنتيجة (8-1).

وقدم منتخب مصر، أمس الخميس، واحدة من أسوأ مبارياته على مدار تاريخه أمام نظيره الإثيوبي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وبعد المباراة، انتاب المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الشديد، وعبروا عن خيبة أملهم في اللاعبين وجهاز المنتخب وحزنهم الشديد لما وصل إليه حال المنتخب المصري.

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