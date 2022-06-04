طارق حامد من الزمالك إلى اتحاد جدة لمدة موسم واحد

المصدر: سيد مصطفى - دبي

علمت "الإمارات اليوم" أن نادي اتحاد جدة أنهى تعاقده مع لاعب خط وسط الزمالك الدولي طارق حامد لمدة موسم واحد قابل للتجديد، مقابل مليوني دولار، وذلك بحسب ما كشف عنه مقربون من اللاعب الموجود حاليا في إسبانيا.

وسافر اللاعب إلى إسبانيا للتأهيل من إصابة في الركبة، وقام خلالها بتوقيع الكشف الطبي لنادي اتحاد جدة، والتأكد من سلامته ليوقع على عقد لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

ورفض طارق حامد عرضا مقدما إليه من نادي الزمالك بقيمة 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، بحسب ما أكد المستشار مرتضي منصور، وهو ما رفضه اللاعب قبل الحصول على تسعة ملايين جنيه مستحقات مالية متأخرة له.

وبذلك تنتهي مسيرة طارق حامد مع الزمالك في نهاية يونيو الجاري، دون أن يستكمل موسمه مع الزمالك.

يُذكر أن الثنائي المغربي، أشرف بن شرقي ومحمد أونجم سيرحلان عن الزمالك في 30 يونيو الجاري أيضا بعد انتهاء عقدهما مع القلعة البيضاء، إلى جانب الحارس الدولي محمد أبوجبل والذي لم يُجدد عقده مع النادي.

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