انتهاء أزمة القيد في الزمالك والخزينة تنتعش بـ350 مليون جنيه

المصدر: سيد مصطفى- دبي

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور عن انتهاء أزمة القيد المفروضة على ناديه في نهاية الموسم الجاري بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال مرتضى منصور عبر قناة "ام بي سي": "إن أزمة القيد في الزمالك ستنتهي آخر يونيو الجاري.. سنقوم بسداد كافة المستحقات المالية التي فرضت على الزمالك إيقاف القيد".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في وقتٍ سابق، إيقاف الزمالك من القيد لفترتين بدايةً من فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب قضية لاعبه الشاب حسام أشرف فضلا عن مستحقات مالية متأخرة لكل من ناديي سبورتينغ لشبونة، وماريتمو البرتغاليين.

وأضاف مرتضي منصور أن خزينة الزمالك ستنتعش بمبالغ مالية كبيرة ستصل إلى 350 مليون جنيه، من عائدات بيع مصطفى محمد وغرامة كهربا وبيع عدد من المحلات التجارية وتجديدات العضوية

من جهة أخرى، قدم نادي الزمالك شكوى جديدة للاتحاد السعودي لكرة القدم ضد نادي التعاون، لعدم سداد الأخير مبلغ 450 ألف دولار قيمة باق عقد بيع لاعبه مصطفى فتحي للنادي السعودي.

وقال الزمالك في شكواه للاتحاد السعودي إنه خاطب نادي التعاون في أكثر من مناسبة دون جدوى، مما قد يضطره إلى تصعيد الشكوى إلى "فيفا".

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