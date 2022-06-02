بالفيديو.. صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل خيانة بيكيه لشاكيرا مع امرأة تكبرها في العمر

المصدر: إعداد: سمير سعيد

كشفت صحيفة "البريوديكو" الكتالونية أن أن المغنية الكولومبية ضبطت زوجها لاعب برشلونة جيرارد بيكيه متلبساً بالخيانة مع والدة لاعب الوسط الصاعد في برشلونة بابلو جافي.

وأكدت الصحيفة في فيديو على موقعها تفاصيل الخيانة، حيث أوضحت أن شاكيرا أعلنت إنفصالها عن بيكيه بعد أن ضبطته متلبساً مع والدة زميله والتي تبلغ من العمل 50 عاماً، فيما يبلغ عمر شاكيرا 45 عاماً والتي تكبر بيكيه بعشرة أعوام.

وقالت "البريوديكو" الكتالونية إن بيكيه يعيش حالياً في شقته القديمة في مدينة برشلونة بعد اكتشاف شاكيرا خيانته لها مع عدد من الفتيات في أكثر من مناسبة في أكثر من ملهى ليلي.

وأوضحت الصحيفة أن بيكيه وقع في فخ الخيانة في بلينج بلينج وباترون وهما ملهيين ليليين في شمال إقليم كتالونيا.

ونقلت الصحيفة ما أشارتا اليه الصحفيتان المتخصصتان في الحياة الخاصة للمشاهير لاورا فا، ولورينا فاسكيز عبر حسابهما الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي و"يوتيوب" أن الثنائي بيكيه وشاكيرا يعيشان كل على حدى.

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