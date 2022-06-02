مبابي يحدد لسان جرمان 14 لاعبا للتخلص منهم على رأسهم نيمار

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ذي إكسبرس" البريطانية اليوم عن أن أحد الاشتراطات المهمة التي دعت النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى تجديد عقده في آخر لحظة مع باريس سان جرمان، ورفض الاتفاق الذي تم بينه وبين ريال مدريد، هو أن يؤخذ برأيه في عملية إعادة بناء الفريق، وخاصة في الأسماء التي يجب التخلص منها، وذلك التي يجب استقدامها.

وقالت إن مبابي حدد لإدارة سان جرمان قائمة بـ 14 لاعبا يجب التخلص منهم في الصيف المقبل، وبينهم البرازيلي نيمار. يذكر أن مبابي جدد عقده مقابل مكافأة صافية وصلت إلى 150 مليون يورو، وراتب سنوي يتعدى الخمسين مليون يورو صافية بدون ضرائب، وكذلك مكافآت أخرى كثيرة، ما يجعله يتفوق بشكل كبير على نيمار والارجنتيني ليونيل ميسي.

يضاف إلى هذا أن رئيس باريس سان جرمان، ناصر الخليفي، اتفق مع مبابي على منحه حقوق استغلال صورته التجارية بنسبة كاملة (100%)، وكذلك اعتبار موافقته شرط رئيس لأي تعاقد أو في أي عملية رحيل للاعب أو مدرب.

وتبين من خلال قائمة الـ14، أن هناك أيضا المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي يرى مبابي أنه لا يناسب سان جرمان، ودعا إلى جلب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لكن الأخير رفض العرض بعد اتصال تم بينه وبين رئيس النادي وممثليه قبل أيام.

ومن الأسماء التي يشترط مبابي رحيلها بعد أن تم بالفعل رحيل الأرجنتيني دي ماريا: الألماني جوليان دراكسلر، وأندر هيريرا ودانيلو بيريا وباريديس وكورزاوا وماورو إيكاردي وبابلو سارابيا وخوان بيرنات وإدريسا غاي وكولين داغبا وسيرجو ريكو وآخرين.

يذكر أن نيمار تحدث قبل أسبوع عن رغبة ناديه في رحيله، وقال في تصريح صحافي إنه "باق في الفريق، ولا نية له بالرحيل على الإطلاق"، الأمر الذي قد يجعل رحيله معقدا، ومكلفا بالنسبة لنادي سان جرمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news