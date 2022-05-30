خلدون المبارك: استثمار مانشستر سيتي في هالاند «قرار صائب».. والسنوات ستشهد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شدد رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي خلدون المبارك، على أن استثمار «بطل إنجلترا» في النجم النرويجي الشاب إرلينغ هالاند، قرار صائب وستثبت السنوات المقبلة ذلك، لما يتمتع به اللاعب القادم من بروسيا دورتموند الألماني من مقومات فنية عالية ستجعله أحد المرشحين في المستقبل مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي أحد أبرز اللاعبين في العالم خلال المواسم المقبلة.

وأكد المبارك في حوار مع القناة الرسمية لنادي مانشستر سيتي أن لدى النادي الإنجليزي خططاً لتدعيم خطوط الفريق بالمواهب الكروية، وقال: «قد يكون هالاند أفضل لاعب في العالم بهذا العمر يحمل الرقم 9، وحين ننظر إلى السنوات الـ10 أو الـ15 المقبلة سندرك حينها بأن قرار الاستثمار في هذا المهاجم كان صائباً وفي محله».

وأوضح: «ما أريد قوله هو أن هالاند مهاجم استثنائي وموهوب، وأعتقد أنه كان محط أنظار العالم بأسره، وأن أفضل الفرق والأندية في العالم تتمنى ضمه إلى صفوفها، ونحن سعداء جداً بقرار هالاند الانضمام إلى فريق مانشستر سيتي».

وتطرق المبارك في الحوار إلى إنجاز مانشستر سيتي في تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022، وطموحات النادي، وخطة تدعيم خطوطه، ومسيرة تطوير أكاديمية السيتي لكرة القدم.

مباراة أستون فيلا

وعن المباراة الأخيرة على جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة أستون فيلا واستحقاق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قال خلدون المبارك: «اعتقدت قبل 10 سنوات أننا لن نشهد مرة أخرى حدثاً من هذا القبيل أو بالأحرى 90 دقيقة أخرى بهذه الروعة، لكن تشابه أحداث المباراة الأخيرة والمباراة التي خاضها النادي قبل 10 سنوات كان مذهلاً بالفعل. فهذه المباراة مع أستون فيلا وهذه الـ90 دقيقة وآخر 15 دقيقة منها تحديداً ستبقى محفورة في الأذهان».

وأضاف: «الطريقة التي تعاملنا بها مع هذا التحدي، والترقب الذي عشناه كان هائلاً. شخصية اللاعبين وحضورهم وإصرارهم كان وراء تحقيق هذا الفوز الكبير. إنه حدث مميز بالفعل وسيبقى في ذاكرتي».

وكان مانشستر سيتي تأخر في المباراة الأخيرة بهدفين دون مقابل أمام أستون فيلا في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي قبل أن يقلب السيتي الطاولة على خصمه وينتصر 3-2، وهي النتيجة الوحيدة التي كانت ستمنحه اللقب في وقت كان غريمه ليفربول قاب قوسين أو أدنى من انتزاع اللقب في حال تعثر السيتي ولكن الأمور مضت على ما يرام واحتفلت جماهير «السيتيزن».

مسيرة التطوير

وحول مسيرة تطوير أكاديمية السيتي لكرة القدم: «لقد تطلب دفع الأكاديمية لمواصلة المسيرة وقتاً ليس بالقصير، فمثل هذه الأمور تستغرق سنوات. فقد استثمرنا وصبرنا وواصلنا مسيرتنا، وكما لاحظتم، خلال العامين الماضيين نوعية المواهب التي أبرزتها الأكاديمية. إنها المواهب التي كنا نأملها والتي كانت جزءاً من رؤية الشيخ منصور منذ اليوم الأول لقرار سموه الاستثمار في النادي، والذي كان في الواقع استثماراً في فريق قادر على الاستمرار في تحقيق الأفضل في ظل أكاديمية غاية في التميز نحرص دائماً على تنميتها وتطويرها، لتكون لدينا في نهاية الأمر تشكيلة متميزة من المواهب التي سنواصل استقطابها من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن المواهب التي تواظب الأكاديمية على رعايتها وتطويرها».

وأضاف: «أنا على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستشهد انضمام المزيد من اللاعبين إلى صفوف النادي. وسنواصل العمل على تطوير الفريق في جميع المجالات التي تتطلب ذلك. ففي كل موسم يغادر بعض اللاعبين مما يتعين علينا الاستمرار في بث الحياة في الفريق ومدّه بكفاءات جديدة».

جلسة مع غوارديولا

واختتم حديثه: «لقد فزنا ببطولة الدوري الأحد الماضي. ولا شك بأن السعادة غمرت نفوس الجميع الذين سارعوا للاحتفال بالفوز ليلة الأحد بعد المباراة. ولكن ما هي إلا ساعات قليلة ويدور بيني وبين فيران وبيب غوارديولا وتشيكي الحديث عن كيفية تطوير الفريق وعن استعداداتنا للموسم المقبل، وهكذا فإن الاحتفال بتحقيق الفوز لم يلهِنا عن المستقبل، بل سرعان ما قلبنا صفحة الحاضر لنستشرف المستقبل».

خلدون المبارك:

• هالاند مهاجم استثنائي وموهوب.. أفضل الفرق والأندية في العالم تتمنّى ضمه إلى صفوفها.

• الاحتفال بتحقيق الفوز لم يلهِنا عن المستقبل، بل سرعان ما قلبنا صفحة الحاضر لنستشرف المستقبل.

• أنا على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستشهد انضمام المزيد من اللاعبين إلى صفوف النادي.

• الطريقة التي تعاملنا بها مع هذا التحدي والترقب كانت هائلة.. الحدث كبير سيبقى في الذاكرة.

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