"قلبي أكثر بياضاً".. مدرب سان جيرمان يكشف عن فريقه المفضل للفوز بدوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو، عن الفريق الذي يتمنى فوزه بين ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022، مشيراً إلى أن "قلبه أكثر بياضاً" في إشارة إلى أنه يشجع ريال مدريد خلال المواجهة الكبيرة، اليوم السبت، (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، على ملعب "دو فرانس" في باريس بقيادة الحكم الفرنسي كليموه توربون.

وقال بوتشيتينو لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "من الواضح أن قلبي أكثر بياضًا في تلك المواجهة، لقد بدأ حبي إلى ريال مدريد منذ 1994، عندما وصلت إلى برشلونة، كنت محظوظًا أن مدربي هو خوسيه أنطونيو كاماتشو، الذي نقل لي هذا الحب إلى ريال مدريد، لم أتمكن أبدًا كلاعب ومدرب من التواجد في هذا النادي، لكن حبي له واضحًا للجميع".

وأضاف: "لكن في هذا النهائي لا أعلم إذا ما كان ريال مدريد سيكون هو المرشح الأفضل للفوز أو لا، لقد خسر أربع مباريات ما بين دور المجموعات والمراحل الاقصائية، لقد واجه خصومًا أكثر قوة من ليفربول، يمكن أن يوحي بأنه المرشح المفضل، لكن ليفربول فريق رائع، مع مدرب أحبه (يورغن كلوب) مع لاعبين رائعين وصلوا إلى العديد من النهائيات وفازوا بها".

وتابع: "سنرى ماذا سيحدث، لكن ريال مدريد حصل على أكبر عدد من الألقاب ووصل إلى نهائيات عديدة، لديه تاريخ طويل وفرصة كبيرة للفوز".

وواصل: "يمتلك ريال مدريد ميزة وهي حسم الدوري الإسباني منذ عدة أسابيع، سمح للاعبين بالتركيز على النهائي أكثر من ليفربول، كان على الأخير لعب مباريات قوية للغاية في الدوري الإنجليزي، لنرى كيف سيؤدي لاعبو ليفربول في المباراة لكن ريال مدريد سيكون مستعدًا تمامًا لها بنسبة 100%".

وعن خروجه على يد ريال مدريد مع باريس سان جيرمان، تابع: "في باريس، كنا متفوقين بشكل واضح، سيطرنا ولكن فزنا بهدف وحيد، وأهدرنا ركلة جزاء وفقدنا الكثير من الفرص، لمدة 60 دقيقة في سانتياجو برنابيو، كنا أفضل ولدينا الكثير من الفرص للتسجيل".

وأكمل: "ريال مدريد كان له اليد العليا وصنع الفرص للتغلب علينا، بالنظر إلى المباريات ضد تشيلسي ومانشستر سيتي، اعتقد أن باريس سان جيرمان كان الأقرب لإخراج ريال مدريد من حيث السيطرة على المباراة".

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