مرتضى منصور: ميدو "عيل عامل نفسه رمز" و"الخمرة لعبت بدماغه"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

رد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على أحمد حسام ميدو، لاعب الفريق السابق، بعدما أبدى الأخير غضبه من نقل مباريات الفريق من استاد القاهرة إلى الدفاع الجوي.

وقال مرتضى منصور، خلال فيديو عبر صفحته الشخصية في حسابه على "يوتيوب": في ناس قالولي رد على الولد السكران قليل الأدب.. أنا ردي هايبقى بالحذاء، كل مرة يعيط ويقول أنا غلطان.. بس المرادي ها يتحاسب حساب عسير.

وأوضح مرتضى: " (ميدو) عيل لعب سنتين في النادي عامل نفسه رمز.. وبيلبس لبس لا مؤخذة.. اصبر عليا بس، ورحمة أمي لا كل غلطة غلطتها تتحاسب عليها، بسبب الخمرة اللي بتلعب بدماغك دي".

وتابع رئيس الزمالك تصريحاته: "السحر مذكور في القرآن ومعمولنا من هاني العتال وعباس وبقولها علني.. اللاعيبة قالت احنا بندخل الملعب مغلوبين قبل ما نلعب، وشوف الهجمات والكرات اللي في العارضة".

واستكمل: "الأهلي طلب نقل مبارياته بسبب السحر من قبل ومحدش اتكلم.. لكن احنا الكل بيتريق علينا، كمان الأهلي طلب ما يلعبش الماتش بتاع الوداد في المغرب.. عاوزين حاجه أكثر من كدا".

واختتم مرتضى منصور، قائلا: "ميدو شاب لطيف من أوروبا، والجميع يعلم ذلك وبشهادة محمود الخطيب، ولكن أنت لازم تتحاسب يا ميدو وهاتتحاسب وهربيك".

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