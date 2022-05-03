المحلة المصري يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مدربه السابق

المصدر: وكالات

أعلن نادي غزل المحلة الذي ينافس في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إحالة عقد الجهاز الفني السابق بقيادة عبد الحميد بسيوني ومعاونيه للمستشار القانوني لشركة غزل المحلة لكرة القدم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأمر، بما يحفظ للنادي حقوقه القانونية كاملة عقب رحيله لتدريب فريق سموحة.

وذكر غزل المحلة في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) اليوم الثلاثاء :"باندهاش شديد تابعنا جميعًا تطور الأحداث وتصاعدها خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما يتعلق بملف المدير الفني -السابق- للنادي، عبد الحميد بسيوني، حيث تواترت الأنباء في البداية ببدء مفاوضات بينه وبين فريق سموحة، رغم معرفة كافة الأطراف بأنه مرتبط بعقود -هو وجهازه الفني بالكامل- مع غزل المحلة حتى نهاية الموسم الجاري (2021 - 2022)، وانتهى الأمر بإعلان التعاقد بالفعل، حيث قام نادي سموحة بإعلان الأمر عبر الصفحة الرسمية لسموحة، وكذلك عبر صفحة بسيوني الشخصية".

وأضاف: "بناء على ذلك اجتمع مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم صباح اليوم؛ لمناقشة الأمر واستعراض ما دار خلال الأيام الماضية".

وتابع: "توضيحًا لحقيقة ما حدث، فإن مجلس الإدارة يؤكد على علمه منذ ما يقرب من عشرة أيام بفتح خط التفاوض بين بسيوني وسموحة، عبر عضو مجلس إدارة بنادي سموحة، ولم يشأ مجلس الإدارة -رغم علمه بكل هذه التحركات- أن يثير الأمر؛ حرصًا على استقرار الفريق الذي كانت أمامه مباراتان في غاية الحساسية، وأملًا من مجلس الإدارة أن يعيد الجهاز الفني النظر في موقفه المشين، ويعود لجادة الصواب، لكن ما حدث أن معسكر الفريق المغلق الذي أقيم للفريق بالإسكندرية، الذي سبق مباراتنا ضد الاتحاد شهد تماديًا منهم، حيث عُقِدَت جلسة مفاوضات بين بسيوني وبين إدارة سموحة، رغم وجوده بالإسكندرية للقيام بالمهام الموكلة إليه من قبل المحلة، والتي يتقاضى راتبه بناء عليها، وتم توقيع العقود بينهم بعد مباراة الاتحاد مباشرة".

وأوضح البيان "استجلاء للأمر بصورة أكبر؛ فإن بسيوني كان قد أجرى اتصالًا هاتفيًّا بالمهندس علي العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، الذي كان متواجدا خارج البلاد، ليشكو من زيادة الضرائب بواقع خمسة بالمئة، وهي النسبة التي حددتها الجهات المعنية بالدولة، غير أن رئيس النادي وعده بمناقشة الأمر عند عودته، وحل جميع الأمور العالقة، التي رأى مجلس الإدارة حينها أنها تُثار من الجهاز الفني لا لشيء سوى لكونها بحثًا عن (شمَّاعة) يعلق عليها المدير الفني -السابق- هروبه".

كشف البيان "وأخيرًا فوجئ رئيس مجلس إدارة الشركة ببسيوني يتصل به عند وصوله إلى مصر فجر أمس ليخبره برغبته في ترك النادي، في تصرف شديد الغرابة، يتنافى مع أبسط قواعد احترام الذات، واحترام المواثيق والعهود، وفي تصرف غير مفهوم على الإطلاق في ضوء توفير مجلس الإدارة لكافة الإمكانيات للجهاز، ووقوفه خلفه في أصعب اللحظات التي مر بها، من تراجع في النتائج، كان آخرها فقدانه لخمس نقاط كاملة في آخر مباراتين، أثناء انشغاله بالمفاوضات مع سموحة، وكذلك في ظل الدعم غير المحدود للجهاز أمام تذمر بعض جماهير المحلة العظيمة العاشقة للكيان في ظل هذا التراجع. في النتائج".

وواصل المحلة بيانه "بناء على ما سبق فإن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بتحويل عقد الجهاز الفني السابق بقيادة عبد الحميد بسيوني ومعاونيه للمستشار القانوني لشركة غزل المحلة لكرة القدم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأمر، بما يحفظ للنادي حقوقه القانونية كاملة".

واختتم البيان :"مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم إذ يؤكِّد على احترامه لكافة أطراف منظومة كرة القدم المصرية، فإنه يهيب بالمسؤولين عن المنظومة أن يضطلعوا بمسؤولياتهم أمام مثل هذه المواقف التي بلا شك تسيء لصورة المدربين المصريين عمومًا، ولا تأخذ بعين الاعتبار مسألة رعاية الاستثمارات الضخمة التي تتكبَّدها الأندية المصرية، والتي تؤثر عليها سلبًا مثل هذه التصرفات الصغيرة التي لا تليق بمدرب يحترم اسمه، ولا بنادٍ يتوجَّب عليه احترام الأندية المنافسة".

يذكر أن غزل المحلة يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 17 مباراة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news