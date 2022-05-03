أبو جبل حارس مرمى الزمالك يلبي طلباً غريباً لمشجعة ! .. شاهد الصور

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لبى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك المصري طلب مشجعة للفريق الأبيض خلال مواجهة إيسترن كومباني ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري لكرة القدم.

ورفعت مشجعة لافتة كتب عليها: "نفسي في تيشيرتك يا أبوجبل"، مرفقة بصورة للاعب.

وعقب نهاية المباراة، التي انتهت لمصلحة الزمالك 2-1 على إيسترن كومباني، خلع محمد أبو جبل قميصه وقدمه هدية للمشجعة.

ونجح الزمالك في تعزيز تربعه على صدارة ترتيب الدوري الممتاز الأحد، بالفوز على إيسترن كومباني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المقاولون العرب.

وفاز الزمالك على ايسترن كومباني بهدفين مقابل هدف في المباراة، ليصبح الفارق بينه وبين الأهلي أقرب منافسيه 8 نقاط في جدول الترتيب.

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