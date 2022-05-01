إيفرتون يفوز على تشيلسي ويحافظ على فرصه بالبقاء في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

حافظ فريق إيفرتون على فرصه في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الصعب على تشيلسي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز توتنهام على ليستر سيتي 3 / 1.

وتقدم إيفرتون بهدف سجله ريشارليسون في الدقيقة 47.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق نقطتين عن المنطقة الآمنة، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 66 نقطة في المركز الثالث.

وفرض المهاجم البرازيلي ريشارليسون والحارس الدولي جوردان بيكفورد نفسيهما نجمين للمباراة اذ سجل الأوّل هدف الفوز في الدقيقة 46 وأنقذ الثاني فريقه من عدة أهداف محققة.

وحافظ إيفرتون على آماله بالبقاء وتفادي توديع دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 68 عاماً بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن عشر، متأخراً بفارق نقطتين عن بيرنلي وليدز يونايتد السادس عشر والسابع عشر توالياً، لكنه خاض مباراة أقل منهما.

وكان ريشارليسون عند حسن ظن مدربه لاعب وسط تشلسي السابق فرانك لامبارد اذ سجل هدفه الثامن هذا الموسم كأكثر اللاعبين غزارة في صفوف الـ "توفيز" والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة.

وتفادى إيفرتون مباراة ثالثة من دون فوز بعدما كان تعادل سلباً مع ليستر سيتي في 20 نيسان/أبريل وخسر في "دربي ميرسيسايد" أمام ليفربول صفر-2 في المرحلة الماضية.

في المقابل، فشل تشلسي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً اذ كان تعادل مع مانشستر يونايتد 1-1 في منتصف الاسبوع في مباراة مقدمة من المرحلة 37 بسبب انشغال البلوز في نهائي الكأس ضد ليفربول في 14 أيار/مايو على ملعب "ويمبلي".

على ملعب "غوديسون بارك" في ليفربول، انتهى الشوط الأول سلبياً بين الفريقين، مع نسبة استحواذ أكثر لتشلسي وفرصة خطرة لإيفرتون بتسديدة من أنتوني غوردون من 25 متراً مرت بمحاذاة القائم الأيسر للحارس السنغالي إدوار مندي (33).

ولم يكد الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني، حتى افتتح إيفرتون التسجيل بعد خطأ من قائد البلوز المدافع المخضرم الإسباني سيزار اسبيليكويتا امام منطقة الجزاء استفاد منه ديمراي غراي ليمرر لريشارليسون الذي خدع الحارس مندي (46).

وبدأ استعراض بيكفورد بعد تسديدة من مايسون ماونت أصابت القائم الأيمن ووصلت إلى اسبيليكويتا المتربص عند القائم الأيسر ليسدد بيمناه صدها باعجوبة الحارس الدولي (59)، وأخرى بوجهه، قبل أن يصد بقبضته تسديدة قوية من 25 متراً لروبن لوفتوس-تشيك (79) وتسديدة من داخل المنطقة من البديل المغربي حكيم زياش بعد تمريرة من الاسباني ماركوس ألونسو (90+3).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news