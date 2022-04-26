الإيطالي كيليني سيعتزل دوليا بعد مواجهة الأرجنتين

المصدر: رويترز

سيعتزل المدافع الإيطالي جيورجيو كيليني دوليا عقب المواجهة الودية لبطل أوروبا مع الأرجنتين في استاد ويمبلي في يونيو المقبل.

ويبدو أن فشل إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا العام أسرع بقرار مدافع يوفنتوس البالغ عمره 37 عاما، حيث ستكون مواجهة الأرجنتين في لندن، حيث فازت إيطاليا ببطولة أوروبا في يوليو الماضي اخر مباراة يخوضها مع منتخب بلاده.

وقال كيليني لمنصة دازون عقب فوز يوفنتوس 2-1 على ساسولو في الدوري الليلة الماضية "سأودع المنتخب الوطني في ويمبلي، المكان الذي عشت فيه ذروة مسيرتي بالفوز ببطولة أوروبا.

"أود أن أودع المنتخب الوطني بذكرى جميلة. ستكون هذه بالتأكيد اخر مباراة لي مع إيطاليا".

وخاض كيليني 116 مباراة مع المنتخب الوطني، ويتقاسم المركز الخامس في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع إيطاليا متساويا مع أندريا بيرلو ويتفوق عليه فقط دانييلي دي روسي وباولو مالديني وفابيو كانافارو وجيانلويجي بوفون.

ولم يقرر قلب الدفاع، الذي شارك كبديل مع يوفنتوس أمام ساسولو، بعد ما إذا كان سيمدد مسيرته مع الأندية إلى ما بعد الموسم الحالي.

وأضاف "علاقتي مع يوفنتوس لا تنتهي ولن تنتهي أبدا. بالطبع من الآن وحتى نهاية الموسم سأقيم كل شيء وأتحدث مع عائلتي بشأن ما هو الأفضل.

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