كم مرة أحرز بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني ؟

برلين-وكالات.

حسم بايرن ميونخ اليوم السبت لقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ 32 في تاريخ المسابقة، وكان اللقب الأول له في عام 1932 ثم أحرز اللقب 31 مرة خلال حقبة إقامة المسابقة تحت مسمى "بوندسليغا" اعتبارا من موسم 1963/1964.

وحسم بايرن ميونخ اللقب اليوم إثر فوزه على بوروسيا دورتموند 3/1 في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 75 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، وذلك قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة. وفيما يلي قائمة بعدد الألقاب التي توج بها كل فريق خلال حقبة البوندسليجا:



بايرن ميونخ (31 مرة) - 1969 و1972 و1973 و1974 و1980 و1981 و1994 و1985 و1986 و1987 و1989 و1990 و1994 و1997 و1999 و2000 و2001 و2003 و2005 و2006 و2008 و2010 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022.

بوروسيا دورتموند (خمس مرات) - 1995 و1996 و2002 و2011 و2012.

بوروسيا مونشنجلادباخ (خمس مرات) - 1970 و1971 و1975 و1976 و1977.

فيردر بريمن (أربع مرات) - 1965 و1988 و1993 و2004 .

هامبورج (ثلاث مرات) - 1979 و1982 و1983.

شتوتجارت (ثلاث مرات) - 1984 و1992 و2007.

كولون (مرتان) - 1964 و1978

كايزر سلاوترن (مرتان) - 1991 و1998.

ميونخ 1860 (مرة واحدة) - 1966.

آينتراخت براونشفيج (مرة واحدة) - 1967.

نورنبرج (مرة واحدة) - 1968.

فولفسبورج (مرة واحدة) - 2009.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news