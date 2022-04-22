رمضان صبحي بقميص الزمالك في الموسم المقبل

المصدر: سيد مصطفى - دبي

اقترب نادي الزمالك المصري، من إنهاء صفقة لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق، رمضان صبحي، اذ حصل مسؤولو القلعة البيضاء على توقيع اللاعب على عقد لمدة ثلاثة مواسم، مقابل 30 مليون جنيه في الموسم الواحد، وذلك بحسب ما أكد لاعب الزمالك السابق، أحمد دويدار، والذي قال عبر حسابه على "فيس بوك"، عقد رمضان صبحي أصبح موجودا حاليا في الزمالك، واللاعب وقع قبل فترة على عقود الانضمام للقلعة البيضاء.

وأضاف بأن هناك وفداً من نادي الزمالك سيتوجه إلى الإمارات بعد عيد الفطر، للتفاوض مع مالك النادي، سالم الشامسي، لإنهاء الصفقة بشكل رسمي.

وأشار إلى أن الزمالك: " فتح خزائنه لإتمام تلك الصفقة بأي وسيلة ليكون رمضان صبحي بديلاً للاعب المغربي، أشرف بن شرقي والذي سيرحل رسميا في نهاية الموسم الجاري".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news