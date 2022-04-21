مدرب تشلسي ينفي معاقبة كريستنسن على خطأه الفادح أمام أرسنال

المصدر: وكالات

دافع مدرب تشلسي توماس توخيل عن قراره باستبدال المدافع أندرياس كريستنسن ما بين الشوطين في المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه 4-2 أمام الجار اللندني أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس، قائلا إن السبب هو عدم قدرة اللاعب الدنمركي على الاستمرار وليس الخطأ الذي أرتكبه وتسبب في الهدف الأول للضيوف.

واستغل إيدي نكيتياه لاعب أرسنال تمريرة خاطئة من كريستنسن ليرسل الكرة إلى شباك الحارس إدوار ميندي في الدقيقة 13 من عمر اللقاء الذي أقيم في ملعب ستامفورد بريدج. وخلال الاستراحة بين الشوطين قرر توخيل إشراك تياجو سيلفا بدلا من كريستنسن. وتناقلت وسائل إعلام أن التبديل جاء كرد عقابي من المدرب.

وعن ذلك قال المدرب الألماني للصحفيين "قال (كريستنسن) إنه لا يستطيع الاستمرار في المباراة. لذا أعتقد أنه واجه بعض المشكلات. أنا لا أستبدل أي لاعب بسبب ارتكاب خطأ واحد". ورغم اعتبار كريستنسن مسؤولا عن الخطأ الذي تسبب في الهدف الأول استمر فريقه في ارتكاب الأخطاء حتى بعد هدف التعادل الذي أحرزه زميله تيمو فيرنر. وتحدث المدرب توخيل عن عيوب في أرض الملعب أيضا. وقال كريستنسن "أنا مسؤول تماما عن الهدف الاول. كان بسبب خطأ من جانبي. لكن لحسن الحظ فإننا تعادلنا سريعا جدا من خلال هدف تيمو. لكننا رغم ذلك لم نتوقف عن ارتكاب الأخطاء.. ولا نلوم سوى أنفسنا على هذه النتيجة".

وبعد الهزيمة ظل تشيلسي في المركز الثالث بين فرق البطولة العشرين برصيد 62 نقطة متقدما بخمس نقاط على توتنهام هوتسبير وأرسنال رغم أنه لعب مباراة أقل من ملاحقيه. وسيلتقي تشيلسي مع ضيفه وست هام يونايتد الأحد المقبل.

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