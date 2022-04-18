أحمد مرتضى منصور: الزمالك يمتلك فلوس كثيرة جداً.. جمعنا نصف مليار جنيه

المصدر: أحمد طارق- دبي



أكد عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد مرتضى منصور أن "الأبيض" يمتلك فلوس كثيرة جداً، مشيراً إلى أن فريق بإمكانه التعاقد مع أي لاعب مميز بأعلى الصفقات.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأموال في الزمالك كثيرة للغاية".

وتابع: "الزمالك سيكون صاحب أكبر عقود لاعبين في مصر وأي لاعب مميز سنشتريه من ناديه أو سنوقع معه إذا كان تعاقده منتهي".

وأضاف: "العمل يؤدي إلى الحصول على الأموال والعمل بإخلاص وبشكل علمي داخل المنظومة يزيد موارد النادي المالية".

وأوضح: "وقعنا عقود مع 3 بنوك بقيمة 400 مليون جنيه وفزنا بقضية كهربا بقيمة ما يقرب من 30 مليون بالإضافة إلى باقي قيمة صفقة مصطفى محمد وبذلك سيكون الزمالك جمع خلال فترة قصيرة ما يقرب من نصف مليار جنيه".

وزاد "صرفنا خلال شهرين حوالي 35 مليون جنيه على ألعاب الصالات فقط".



وختم: "دفعنا حوالي 70% من قيمة عقود اللاعبين في ألعاب الصالات وبصفة عامة الأمور المالية في الزمالك تسير بشكل جيد".



وواصل حديثه قائلاً: "الزمالك كان يمتلك أكبر 3 عقود للاعبي كرة القدم في إفريقيا وهم طارق حامد وأشرف بنشرقي وفرجاني ساسي قبل رحيله والزمالك أيضا يملك أكبر عقود في كرة اليد داخل القارة للثنائي يحيى الدرع وأحمد الأحمر والأمر ذاته في كرة السلة".



وشدد "الموسم المقبل سيكون هناك حساب لكل الألعاب الجماعية في النادي".



وأتم تصريحاته "كل احتياجات الزمالك من صفقات جديدة تم تحديدها وسيتم إكمالها بنهاية الموسم".

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