محمد صلاح يقود ليفربول أمام مانشستر سيتي.. تعرف إلى تشكيل الفريقين

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، التشكيل الذي سيخوض به اللقاء المرتقب ضد مانشستر سيتي في إطار مباريات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي سيقام في السادسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الإمارات على ملعب "ويملبي".

وضم تشكيل ليفربول كل من:

حراسة المرمى: اليسون.

خط الدفاع: روبيرتسون - فان دايك - كوناتي - ارنولد.

خط الوسط: كيتا - فابينيو - تياغو.

خط الهجوم دياز - ماني - صلاح.



في المقابل أعلن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: زاك ستيفن.

خط الدفاع: كانسيلو، ستونز، ناثان آكي، زينشينكو.

خط الوسط: فيرناندينيو، فيل فودين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس، جاك جيريليش، رحيم ستيرلينج.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، مع الفائز من مباراة تشيلسي وكريستال بالاس، في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

كان مانشستر سيتي قد فاز على ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الإتحاد.

وتأهل ليفربول إلى نصف النهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على نوتينجهام فورست بهدف نظيف، في دور ربع النهائي.

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