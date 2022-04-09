مرتضى منصور يدعو إلى اجتماع طارئ لإدارة الزمالك بسبب فيديو

المصدر: جوني جبور-دبي

دعا رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، لعقد اجتماع طارئ اليوم السبت، لاتخاذ قرار عاجل بشأن فيديو مثير للجدل انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لنائب رئيس الزمالك الدكتور مصطفى هدهود، وهو يخفى إحدى الميداليات الذهبية التي كان من المقرر تسليمها لأحد لاعبي سبورتنج خلال مراسم التتويج.

وقال منصور، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن: "الاجتماع الطارئ سيعقد لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفي هدهود (نائب رئيس النادي)، أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب انتهاء مباراة الزمالك وسبورتنغ في نهائي كأس مصر لكرة اليد" .

وتناول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، لنائب رئيس الزمالك الدكتور مصطفي هدهود، وهو يخفي ميدالية أثناء مراسم التتويج، عقب انتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتنج، أمس الجمعة، في نهائي بطولة كأس مصر في كرة اليد، في مباراة خسرها الزمالك بنتيجة "30-33".

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