كلوب يختار أفضل مدرب في العالم.. "اعتراف خطير"!

المصدر: وكالات

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، يوم الجمعة، إن المواجهة المقبلة لفريقه مع مانشستر سيتي بطل ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب الاتحاد الأحد المقبل (الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات) ستكون ممتعة بغض النظر عن نتيجتها.

وربما تحدد نتيجة المباراة بشكل كبير وجهة لقب البطولة، إذ إن فوز المتصدر سيتي سيوسع الفارق بينه وبين الملاحق المباشر ليفربول إلى أربع نقاط قبل أخر سبع جولات من الموسم في حين سيصعد ليفربول للصدارة إذا انتصر على مضيفه.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي: "أتوقع مباراة جيدة. وأنا أعلم أن هذا لا يحدث كثيرا في المواجهات بين الفرق الكبيرة. لكن تاريخ مواجهاتنا مع سيتي يشير إلى وجود المتعة في أحيان كثيرة بسبب رغبة الفريقين في ذلك".

وأضاف المدرب الألماني قوله: "إذا فزنا فسنتفوق بفارق نقطتين وإذا خسرنا فسنتخلف بفارق أربع نقاط. هذه مباراة مهمة جدا. وستبقى مباراة مهمة حتى لو كان الفارق بيننا وبينهم 14 أو 15 نقطة".

وهيمن سيتي وليفربول على لقب الدوري الممتاز خلال المواسم الخمسة الأخيرة وقال كلوب إن هذه المنافسة دفعت الفريقين لرفع مستوى أدائهما للمستوى الأعلى.

وشبه كلوب هذه المنافسة بالتنافس بين نجمي التنس السويسري روجر فيدرر والإسباني رفائيل نادال قائلا: "أعتقد أن نادال وفيدرر كانا سعيدين بالمنافسة بينهما. هكذا يكون الأمر في الرياضة. لن أقول إنني أشكر سيتي على هذا المستوى المرتفع بل إنه لم يضر بتطور فريقنا".

وأشاد كلوب كثيرا بالإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي ووصفه بأنه: "أفضل مدرب في العالم. ولا أعتقد أن هناك من يعارضني في ذلك".

وأكد كلوب أن فريقه سيخوض المباراة بتشكيلة كاملة.

وسيسعى ليفربول لتحقيق أول فوز في ملعب الاتحاد في الدوري منذ 2015 في مباراة الأحد. ولم يحقق ليفربول الفوز في أخر أربع مواجهات مع سيتي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news