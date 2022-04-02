لماذا غاب رونالدو عن مباراة مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي؟

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام ضيفه ليستر سيتي، اليوم السبت، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في وقت أفادت صحيفة "ذي أتلتيك" البريطانية بأن "رونالدو مريض"، وليس كما يتردد بأنه غاضب من وضعية الفريق أو لخلافات مع المدرب أو زملائه اللاعبين.

ودفع الألماني رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، بالثلاثي، السويدي إيلانغا والبرتغالي برونو فيرنانديز والإنجليزي جادون سانشو لقيادة هجوم الفريق في غياب رونالدو، بينما أبقى ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو لم يلتحق بمعسكر الفريق مع بقية زملائه في مانشستر يونايتد الليلة الماضية.

ويتصدر كريستيانو رونالدو (37 عاما) قائمة هدافي مانشستر يونايتد برصيد 12 هدفا سجلها خلال 24 مباراة إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة، ويشغل المركز الرابع في ترتيب أفضل هدافي "البريمير ليغ" حتى الآن.

بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 50 نقطة.

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