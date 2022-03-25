ريتشارلسون: كل الإنجليز يكرهون ليفربول !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أطلق المحترف البرازيلي في صفوف فريق ايفرتون الإنجليزي، ريتشارلسون، تصريحاً مثيراً ضد ليفربول ومدافع الريدز، فيرجيل فان دايك، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم.

وقال ريتشارلسون” الكل في إنجلترا يكره ليفربول، والجميع مهووس بفان دايك ولكنه ليس المدافع الأفضل في العالم، هناك تياجو سيلفا، ماركينيوس، وسيرجيو راموس، كلهم أفضل منه”.

ويرى ريتشارلسون أن فان دايك ليس أفضل مدافع في العالم، ويظن أن هناك مدافعين أفضل منه، مع العلم أن وجهة النظر هذه يتبناها القليل في العالم بالوقت الحالي.

وتذبذب مستوى فان دايك مع ليفربول منذ تعرضه لإصابة طويلة الأمد على يد جوردان بيكفورد، لكنه أثبت جودته الحقيقية في موسم 2021 -2022، قبل أن يعود لمستواه المعهود في الآونة الأخيرة تزامناً مع الفترة الحاسمة من الموسم الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news