هل يستحق محمد صلاح المرتبة 15 في قائمة رواتب لاعبي الدوري الإنجليزي

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

على الرغم من نجاحه الساحق مع ليفربول الإنجليزي منذ الانتقال اليه قبل خمس سنوات، وتحطيم الأرقام القياسية التي ظلت صامدة لسنوات طويلة، الإ أن هداف الريدز والدوري الإنجليزي محمد صلاح لا يجد التقدير المناسب عندما يحين الحديث عن تجديد عقده والراتب الأسبوعي الذي سيتقاضاه.

ومؤخرا تعقدت المفاوضات محمد صلاح، وفريقه ليفربول بسبب مطالب صلاح المادية التي لا يوافق عليها «الريدز».

ويخوض محمد صلاح ومدير أعماله رامي عباس، مفاوضات معقدة مع ليفربول منذ بداية الموسم، لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

ويطلب محمد صلاح راتبا أسبوعيا قدره 450 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، وقد يوافق على 400 ألف، وهو ما يضعه في المركز الثاني بقائمة رواتب اللاعبين في الدوري الإنجليزي متساويا مع دي بروين، لكن إدارة ليفربول تعتقد أن هذا المبلغ كبير ولا يتناسب مع سياسة الرواتب التي تتبعها، وترى أن محمد صلاح تقدم في العمر وهو على مشارف الثلاثين من عمره، وتعرض عليه راتبا أسبوعيا يبلغ 300 جنيه إسترليني، وهو ما جعل المفاوضات تتعثر بين الطرفين وتصل إلى طريق مسدود.

يذكر أن صلاح يتقاضى حاليا 200 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، وهو الراتب رقم 15 في ترتيب أعلى الأجور بالدوري الإنجليزي الممتاز، فمن هم النجوم الـ14 الذين يتقاضون أعلى من «الفرعون المصري»؟

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو يتقاضى 510 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا مع مانشستر يونايتد.

2- البلجيكي كيفن دي بروين يتقاضى 400 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا مع مانشستر سيتي.

3- حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا يتقاضى 375 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا.

4- الإنجليزي جايدن سانشو يتقاضى 350 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا من مانشستر يونايتد.

5- الفرنسي رافاييل فاران يتقاضى 340 ألف جنيه أسترليني من مانشستر يونايتد.

6- المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو يتقاضى 325 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا من تشلسي.

7- يتساوى نجما مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، رحيم ستيرلنغ وجاك غريلش، براتب 300 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا.

8- يتساوى نجما المنتخب الفرنسي وأبطال العالم 2018، نغولو كانتي (تشلسي) وبول بوغبا (مانشستر يونايتد) براتب 290 ألف جنيه أسترليني.

9- المهاجم الألماني تيمو فيرنر يتقاضى 272 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا من تشلسي الإنجليزي.

10- يتساوى مهاجم مانشستر يونايتد إدينسون كافاني، مع مدافع مانشستر سيتي جون ستونز، براتب 250 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا.

11- مدافع ليفربول فيرجل فان دايك يتقاضى 220 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا.

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