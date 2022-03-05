كلوب يحدد شروط تجديد عقده مع ليفربول

المصدر: وكالات

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه ربما يمدد تعاقده مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء عقده الحالي في 2024 بشرط أن تتوفر لديه الطاقة للقيام بالمهمة.

وتولى كلوب (54 عاما) وهو ألماني تدريب ليفربول في 2015 وقاده للفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا إضافة إلى كأس رابطة المحترفين المحلية الأسبوع الماضي.

وخلال حديث للصحفيين في الأسبوع الماضي وقبل الفوز 2-1 على نوريتش سيتي في كأس إنجلترا قال كلوب إنه لا يعرف إن كان سيمدد عقده مع ليفربول أم لا.

وردا على سؤال قبل مواجهة فريقه مع ضيفه وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم السبت قال كلوب إن قرار التمديد من عدمه سيعتمد على "مستوى الطاقة الشخصية" لديه.

وأضاف كلوب في مؤتمر صحفي أمس الجمعة "أحب عملي لكني قلت غير مرة إنه لابد من وجود شيء آخر في العالم، حاليا لدي طاقة كبيرة لكن لابد لي من التأكد من وجود هذه الطاقة (في 2024 قبل البت في قرار التمديد)".

وأردف كلوب قائلا "لا أشعر بقلق على مستقبلي وليس لدي خطة ويمكن أن أتخذ قرارات في أي وقت.. لكن الخطط تتعلق بمستقبل النادي وهذا ما نعمل عليه دائما".

وفاز ليفربول صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في أخر 11 مباراة خاضها في جميع المنافسات وسيسعى لتقليص الفارق الذي يفصله عن المتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب إلى ثلاث نقاط بالفوز على ضيفه وست هام يونايتد في وقت لاحق من اليوم.

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