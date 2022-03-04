فريقان أردنيان يلعبان مباراة بنفس لون القمصان.. والحكم لم "تنتبه" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حالة غريبة وطريفة شهدتها بطولة درع الاتحاد في الأردن خلال مباراة شباب الأردن ومغير السرحان، والتي أقيمت امس الخميس، وانتهت بفوز السرحان بهدف نظيف.

حيث لم تتنبه حكم المباراة إسراء المبيضين إلى أن الفريقين يرتديان قمصاناً بنفس اللون الأحمر.

لكن القائمين على اللقاء بين الفريقين تداركوا الأمر في الشوط الثاني من عمر المباراة حيث دخل فريق شباب الأردن في الشوط الثاني بقمصان باللون الكحلي، فيما بقي مغير السرحان محتفظا بقمصانه الحمراء.

يذكر أن اسراء المبيضين كانت أول سيدة تقود تحكيم مباراة للرجال في كرة القدم الأردنية العام الماضي.

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