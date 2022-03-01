مرتضى منصور يهين شاعر الأهلي.. "قولي حرف واحد من القط اللي كلمك"! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

هاجم رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، مدرب حراس النادي الأهلي السابق أحمد ناجي بعد تصريحاته الأخيرة التي كشف فيها عن تلقيه عرضاً لتدريب حراس القلعة البيضاء لكنه رفض العمل معه.

ووجه مرتضى منصور رسالة قوية إلى أحمد ناجي على الهواء مباشرة عبر قناة الحدث المصرية، قال فيها: "(قولي حرف واحد من القط اللي كلمك) من في نادي الزمالك وتحدث معك لكي تتولى تدريب حراس مرمى الفريق".

وأضاف مرتضى منصور: "أتحدى أحمد ناجي الشاعر الكبير، صاحب الشعر (الرديء) أن يثبت من تحدث معه لتدريب الزمالك، وله مكافأة 10 آلاف جنيه.. أنا منذ البداية تحدثت مع أيمن طاهر ابن الزمالك لتولي تدريب حراس المرمى، لكن أسامة نبيه (مدرب الفريق) هو من طلب أحمد عبدالمقصود مساعدا له".

يذكر أن الزمالك اختار أسامة نبيه لتدريب الزمالك بشكل مؤقت حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تم فسخ عقده بالتراضي.

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