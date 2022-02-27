إقالة مدير عام نادي الزمالك بعد اعتدائه على جامع كرات.. ولفتة شيكابالا تحظى بالإشادة (فيديو)

المصدر: حميد نعمان - دبي

شهدت الدقيقة 84 من المباراة المثيرة التي جمعت أمس بين الوداد البيضاوي المغربي وضيفه الزمالك المصري على استاد محمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء المغربية، واقعة غريبة تورط فيها المدير العام لنادي الزمالك مدحت عبدالهادي، بعد تعديه على طفل مغربي من جامعي الكرات، ما تسبب في إقالته مباشرة بعد نهاية المباراة بقرار من رئيس النادي المصري، مرتضى منصور على حسابه في "تويتر".

وكانت اللقطة التي أثارت استنكارا واسعا من المشجعين في الملعب، إلى جانب لاعبي نادي الوداد وأعضاء الجهازين الفني والإداري، بجانب عدد من لاعبي الزمالك أيضا، حين غضب مدحت عبدالهادي من تأخر جامع الكرات في إعادة الكرة إلى لاعبي الزمالك، والذين كانوا وقتها راغبون بشدة في تسجيل هدف التعادل كون النتيجة كانت 2-1 للوداد، فقام بدفعه ليسقط جامع الكرات أرضا، وظهر عليه التأثر، فقام اللاعبون من الفريقين بمواساته، وبينهم لاعبي الزمالك، على غرار النجم شيكابالا، والذي حظي بإشادة واسعة من قبل المشجعين من الفريقين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسببت تلك اللقطة في تشتيت تركيز لاعبي الزمالك، ومشاحنات بينهم وبين لاعبي الوداد، قبل أن يتم التفريق بينهم، فحصل بعضهم على إنذارات، بينما تلقى مدحت عبدالهادي بطاقة حمراء. ومباشرة بعد تلك اللقطة جاء الهدف الثالث للوداد، لتنتهي المباراة بخسارة الزمالك في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عن المجموعة الرابعة، ويتأزم أكثر موقف الفريق الأبيض الذي يملك نقطتين في المركز الثالث، بينما الوداد ثانيا بست نقاط، خلف المتصدر الانغولي بيترو (7 نقاط)، ويتذيل المجموعة ساغراد الانغولي بنقطة.

القائد شيكابالا يحتوى الشاب الذي اعتدي عليه مدحت عبدالهادي بالضرب#الزمالك_الوداد



pic.twitter.com/Gphumf7Fms — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) February 26, 2022

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