"الأولمبية الدولية" تطالب بنقل جميع الأحداث الرياضية المقررة في روسيا وبيلاروس

المصدر: وكالات

طالبت اللجنة الأولمبية الدولية جميع الاتحادات الرياضية بنقل أو الغاء الأحداث المقررة في روسيا وبيلاروس بسبب غزو أوكرانيا وأدانت بشدة قيام روسيا بخرق الهدنة الاولمبية من قبل الدولتين، كما ناشدت اللجنة الاولمبية بعدم رفع الأعلام الروسية أو البيلاروسية وعدم عزف النشيد الوطني لهاتين الدولتين في المحافل الرياضية العالمية غير المدرجة تحت عقوبات الوكالة العالمية للمنشطات (وادا).

وأعربت الهيئة عن عميق قلقها في ما يتعلق بأمن افراد اللجنة الأولمبية في أوكرانيا، وأعلنت تضامنها الكلي معهم، مشيرة إلى أن فريق عمل اللجنة الأولمبية في اتصال دائم مع اللجنة الأولمبية الأوكرانية حول إمكانية ارسال مساعدات إنسانية إذا لزم الأمر.

وينص قرار الهدنة الأولمبية الذي تبنته الأمم المتحدة "ببناء عالم أفضل وسالم من خلال الرياضية والمثل الأولمبية"، ووجوب احترام هذه الهدنة في الفترة قبل 7 أيام من انطلاق الالعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في الفترة من 4 الى 20 فبراير الحالي، وحتى 7 أيام بعد الألعاب البارالمبية المقررة من 4 الى 13 مارس المقبل. ويشدد القرار على "أهمية التعاون بين مختلف الدول لتطبيق الهدنة الاولمبية حول العالم، ويؤكد على دور اللجنتين الأولمبية والبارالمبية والأمم المتحدة في هذا الصدد".

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