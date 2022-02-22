مرتضى منصور لجمهور الزمالك بمبلغ ضخم.. "لسنا أقل من الأهلي"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

وعد رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور جمهور القلعة البيضاء بعقد رعاية لبث مباريات الفريق يتخطى 800 مليون جنيه، مشدداً أن الزمالك ليس أقل من غريمه الأهلي.

وكشف مرتضى منصور بأن نادي الزمالك قام بفصل عقدي الرعاية وبث المباريات بعدما كان يتم بيعهما بشكل مدمج في المواسم الماضية، مشيراً إلى أن التسويق للنادي سيكون بشكل منفصل.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "كان لدينا اجتماع اليوم لمناقشة أمور الرعاية ولكن أجلناه بسبب لقاء وزير الشباب والرياضة وما سيحدث أننا سنقوم بفصل البث الفضائي عن رعاية الفريق الأول".

واختتم: "الزمالك ليس أقل من الأهلي ونستهدف الوصول إلى مبلغ يتخطى 800 مليون جنيه وننتظر حاليا مبلغ 36 مليون جنيه من شركة بريزنتيشن راعي الفريق".

يذكر أن مرتضى منصور نجح أخيراً في البقاء بمنصبه بعد فوزه بالانتخابات الزملكاوية التي تمنحه الحق في إدارة دورة جديدة تمتد حتى عام 2025 يأمل خلالها في حل أزمات النادي المالية وتتويج النادي بالبطولات.

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