بلاغ لجهاز الكسب غير المشروع يشكك في الذمة المالية لرئيس نادي الزمالك

المصدر: سيد مصطفى- دبي

تقدم المرشح السابق علي رئاسة نادي الزمالك أحمد سليمان ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع في مصر في حق رئيس النادي المنتخب، مرتضى منصور، موجها له اتهامات صريحه حول ذمته المالية.

وأصدر احمد سليمان بيانا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» معلنا انه توجه إلى جهاز الكسب غير المشروع لتقديم طلب لفحص ذمته المالية، بجانب الذمة المالية لرئيس نادي الزمالك المنتخب مرتضى منصور، ونشر سليمان مع البيان المرفق صورة له من أمام جهاز الكشف غير المشروع.

وجاء نص بيان المرشح السابق لرئاسة الزمالك كالاتي: «إيماء إلى العهد الذي قطعته على نفسي، وعاهدت جماهير نادي الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين عليه، وأفسحت عليه كل محبي نادي الزمالك وسيرا في مواكبه الجمهورية الجديدة التي يسعى إليها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن أولوياتها وقف الفساد والفاسدين، وإذا كان البعض يلوح بذمته المالية وهم فاقدين إلى ذلك فقد توجهت إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحص ذمتي المالية، وكذلك فحص الذمة المالية لمن ارتفع صوته بغير حق كذبا وافتراء أمام الجمعية العمومية لنادي الزمالك وأمام أجهزة الإعلام، والأمر قيد التحقيق، كشفا للحقائق ودفعا للكذب والتضليل، مما اعتاد عليهما وهو معلوم للجميع».

واختتم مرشح رئاسة الزمالك السابق بيانه قائلا: «وأخيرا وليس آخرا أتوجه إليه بأن لقاءنا المقبل ليس انتخابيا بل أمام جهات التحقيق المعنية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news