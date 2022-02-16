أحمد مرتضى يعتذر عن التسريب الصوتي ويتعهد بملاحقة من أهان رموز الزمالك

المصدر: سيد مصطفى-دبي

قدم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد مرتضى منصور، اعتذاراً للشخصيات التي ورد في حقها سباب وإهانة في التسجيل الصوتي المُسرب بينه وبين شقيقه أمير مرتضى.

وقال أحمد مرتضى في مداخلة مع قناة الحدث: «أيمن يونس واحد من رموز النادي ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتناوله أي شخص بالسباب أو الإهانة سواء له أو لوالدته، وأيضا المستشار أحمد جلال إبراهيم واحد من الشخصيات التي أدين لها بالفضل، اذ كان أحد الداعمين لي ولقائمة المستشار مرتضي منصور في انتخابات نادي الزمالك، وتاريخ عائلة خالد لطيف لا يسمح لأي شخص أن ينال منهم بالتطاول».

وأضاف:»يؤسفني أن تكون تلك الشخصيات الكبيرة والمهمة ضحية لرواسب انتخابية يجب أن تتوقف على الفور من أجل مصلحة نادي الزمالك، وحق الأسماء الثلاث التي طالها التسريب الصوتي سيحصل عليه أحمد وأمير مرتضى منصور وليس أيمن يونس وأحمد جلال إبراهيم وخالد لطيف«.

نافيا بشكل قاطع أن يكون التسريب الصوتي الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حقيقي، أو حدث بالفعل بينه وبين شقيقه.

وقال: «هناك طرق قانونية سوف نتخذها للحفاظ على رموز النادي، وهذا دور مجلس الإدارة، لان هذه الكيانات من صنعت تاريخ النادي، ولن نقبل أن يتم المساس بهم».

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