موعد مباراة سان جرمان وريال مدريد.. حقائق مثيرة عن قمة ابطال اوروبا

المصدر: باريس-وكالات.



تتجه الأنظار الساعة 12 من منتصف ليلة الثلاثاء بتوقيت الامارات إلى ملعب "بارك دي برانس" في باريس مسرح القمة النارية بين سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني في افتتاح ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما يسعى مانشستر سيتي الإنجليزي الوصيف إلى تأكيد هيمنته المحلية عندما يحل ضيفاً على سبورتينغ البرتغالي.

ويستكمل ثمن النهائي الأربعاء بمباراتي إنتر الإيطالي مع ليفربول الإنكليزي، وسالزبورغ النمسوي مع بايرن ميونيخ الألماني، على أن تقام المباريات الأربع الأخرى الأسبوع المقبل فيلعب فياريال الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي، وتشلسي الإنكليزي حامل اللقب مع ليل الفرنسي الثلاثاء، وأتلتيكو مدريد الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، وبنفيكا البرتغالي مع أياكس أمستردام الهولندي الأربعاء.

وتكتسي المسابقة القارية العريقة أهمية كبيرة بالنسبة إلى سان جرمان وريال مدريد، فالأخير يأمل في لقبه الـ14 وتعزيز سجله القياسي، فيما يلهث النادي الباريسي وراء لقبه الأول الذي تعززت إمكانية إحرازه بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.

- مبابي في الواجهة -

وستكون المرة الثانية التي يتواجه فيها الفريقان في ثمن النهائي بعد موسم 2017-2018 حين فاز ريال 3-1 ذهاباً و2-1 إياباً وواصل مشواره حتى نال اللقب الثالث توالياً والـ13 في تاريخه بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، قبل أن يسترد سان جرمان اعتباره في الموسم التالي لكن في دور المجموعات حين فاز ذهاباً على أرضه 3-صفر وتعادل إياباً 2-2.

وتجذب المباراة منذ شهرين أنظار متابعي الكرة الأوروبية وتحديداً منذ سحب القرعة، وذلك بسبب مستقبل نجم سان جرمان الدولي كيليان مبابي المرشح للانضمام إلى "البيت الأبيض".

وكان بقاء ابن الـ23 عاماً موضع شك منذ الصيف المنصرم بعدما أعرب صراحة عن رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد، لكنه لم يحصل على مبتغاه وبقي في الفريق من دون أن يمدد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وتقدم ريال مدريد بعرض مقداره 180 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته خلال الصيف لكن النادي الفرنسي رفضه متشبثاً بأمله في إقناع مهاجمه بالتمديد.

وتطرق مبابي إلى المواجهة قائلاً إن النادي الباريسي "جاهز ويمتلك الفريق الذي يخوله الفوز"، مضيفا "الأمر الوحيد الذي يشغل بالي هو الفوز على ريال مدريد في فبراير (ذهاباً) ومارس (إياباً)".

وأوضح أنه لا يشعر "بأي ندم" للكشف الصيف الماضي عن رغبته بالانتقال إلى الريال، وقال "كنت صريحاً. أنا أبوح بما أشعر به... لكني بطبيعة الحال سعيد بالبقاء، بأن ألعب بجانب ميسي وكل الشبان".

- "كاريزما مدهشة" -

واعتبر مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أن المواجهة ضد ريال مدريد لن يكون لها أي "تأثير" على قرار مبابي بالبقاء في صفوفه من عدمه.

وقال في حديث مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية قبل 4 أيام من المواجهة "لا أعتقد أن قرارًا بهذه الأهمية سيتأثر بمباراة أو مواجهة مزدوجة إقصائية"، مضيفا "إنه شاب ذكي، ناضج، يملك كاريزما مدهشة مع قدرة هائلة على التحليل، يعرف تمامًا ماذا يريد أن يفعل بمستقبله، يحيط به الكثير من الاشخاص الذين ينصحونه بشكل جيد وأنا واثق من ذلك".

وسيكون مبابي أحد أهم الأسلحة التي سيعول عليها سان جرمان لرد الاعتبار لخروجه من الدور ذاته على يد ريال مدريد عام 2018، خصوصا أن بطل العالم في العام ذاته سجل له هدف الفوز على ضيفه رين (1-صفر) الجمعة في الدوري المحلي.

ويعقد سان جرمان الامال أيضا على ميسي، جلاد الريال لسنوات عديدة خلال الفترة التي قضاها في برشلونة، حيث واجه الميرنغي 44 مرة، فاز في 19 منها وخسر 14 مقابل 11 تعادلا، وسجل 26 هدفا منها 15 في ملعب سانتياغو برنابيو.

كما أكد النادي جاهزية نجمه البرازيلي نيمار بعد تعافيه من الاصابة بالتواء في كاحل قدمه اليسرى أبعدته عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي.

ولن يدّخر سان جرمان جهود رفاق الأمس للريال الأرجنتيني أنخل دي ماريا والكوستاريكي كيلور نافاس والمغربي أشرف حكيمي، فيما يغيب القائد السابق للنادي الإسباني سيرخيو راموس المنضم الى الفريق الباريسي الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بسبب الاصابة.

ولن يكون ريال مدريد، صاحب الخبرة الكبيرة في المسابقة القارية العريقة، لقمة سائغة امام النادي الباريسي، وهو بدوره يملك ما يكفي من الأسلحة لتخطي ثمن النهائي أبرزها المخضرمون الكرواتي لوكا مودريتش والالماني طوني كروس والبرازيلي كازيميرو.

ويستعيد ريال مدريد بدوره خدمات مهاجمه وهدافه الدولي الفرنسي كريم بنزيمة بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، ليشكل قوة ضاربة غلى جانب الواعدين البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو.

كما أن سان جرمان سيكون مكشوفا أمام المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي الذي كان أول المدربين الذين تعاقد معه صندوق قطر للاستثمارات عندما استحوذ على النادي الباريسي عام 2011، حيث أشرف على ادارته الفنية في الفترة بين يناير 2012 ويونيو 2013 وقاده الى لقب الدوري في عامه الاخير قبل الانتقال الى مدريد في ولايته الاولى.

ويدخل ريال مدريد المواجهة بعد تعادله السلبي المخيب امام مضيفه فياريال في الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق 5 نقاط في مباراة شهدت خوض الدولي الويلزي غاريث بايل مباراته الأولى مع النادي منذ أغسطس بعد معاناته من إصابات مختلفة.

وتطرق أنشيلوتي الى مشاركته بالقول "لقد عانى من إصابة خطيرة. الأمر الأهم أنه حصل اليوم على فرصة وقد أظهر بأنه معنا (ذهنياً وبدنياً) وبأنه ملتزم"، رافضاً التأكيد ما إذا كان سيشركه ضد سان جرمان.

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