النني يُحرج وزير الشباب والرياضة المصري.. "لعبنا أمم أفريقيا بوعود زائفة"!

المصدر: سيد مصطفى - دبي

علمت "الإمارات اليوم" أن لاعب خط وسط نادي الارسنال الإنجليزي، والمنتخب المصري، محمد النني، أحرج وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خلال الاجتماع الذي عقده مع لاعبي الفراعنة، عقب نهائي بطولة الأمم الافريقية التي توج بلقبها المنتخب السنغالي، إذ خرجت تسريبات من داخل الاجتماع، تؤكد بأن النني أحاط وزير الشباب والرياضة، بأن لاعبي المنتخب المصري، لعبوا بطولة الأمم الإفريقية بوعود زائفة من اتحاد الكرة المصري، لم ينفذ أي منها خلال مشوار البطولة.

وقال النني الذي حصل على تفويض من لاعبي المنتخب الوطني للحديث عن المكافآت المالية، إنهم طلبوا من اتحاد الكرة صرف مكافآت التأهل عن دور المجموعات، الا أن مسؤوليهم أخبروهم بأنهم سيحصلون على تلك المكافآت عقب مباراة ساحل العاج دون الالتزام، وتكرر الوعد قبل كل مباراة في مشوار البطولة، حتى انتهت مباراة السنغال.

وقالت مصادر كانت موجودة في الاجتماع بأن الوزير صُدم من هذه المعلومات، ووعد بصرف كافة المكافآت في الأيام المقبلة، بعد مناقشة هذا الامر بتفاصيله مع اتحاد الكرة.

وجنى اتحاد الكرة نحو 70 مليون جنيه من المشاركة في بطولة كأس العرب وأمم افريقيا، دون أن يحصل اللاعبين على أي مكافآت عن تلك البطولتين.

وخسر المنتخب المصري لقب كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وذلك عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، ضمن المباراة النهائية التي جرت على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي الأسبوع الماضي.

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