"تسعيرة" نجوم منتخب مصر في الفضائيات.. هذا ما جناه أبوجبل من لقاء عمرو أديب

المصدر: سيد مصطفى- دبي

اهتمت القنوات الفضائية المصرية بنجوم المنتخب الوطني فور عودتهم من الكاميرون على الرغم من خسارة اللقب الإفريقي لمصلحة السنغال التي فازت في النهائي بضربات الجزاء الترجيحية 4-2.

واستفاد لاعبو الفريق المصري ماديا من تلك العروض التي انهالت عليهم من الفضائيات، وذكرت تقارير صحافية مصرية بأن أكثر المستفيدين هو الحارس محمد أبوجبل، والذي جنى 600 ألف جنيه من ظهوره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على إم بي سي مصر، إذ حصل على 350 ألف جنيه مقابل الحلقة التي أجراها الاثنين الماضي، كما سيحصل على 250 ألف جنيه لظهوره مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة سي بي سي، اذ سيحصل على 250 ألف جنيه.

كما تقاضي، محمد النني 250 ألف جنيه للظهور في برنامج "الريمونتادا"، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على قناة المحور.

وحصل أحمد السيد زيزو، على 100 ألف جنيه في الحلقة التي ظهر بها أمس مع برنامج اللعيب على أم بي سي مصر.

بينما كان لاعبا الزمالك أحمد فتوح، وامام عاشور الأقل تقاضيا للأموال، لظهورها في برنامجي يحدث في مصر و "الريمونتادا"، اذ تقاضي كل منهما 40 ألف جنيه فقط.

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