ماذا قال الأسطورة زين الدين زيدان عن خسارة مصر في نهائي كأس إفريقيا

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

علق المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أسطورة كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان، على مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

وقال زين الدين زيدان عبر حسابه على "انستغرام": "120دقيقه من المنافسة وكرة القدم واللعب النظيف، مبروك السنغال اللقب ومبروك لمصر على أدائهم".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد اشاد بمنتخب بلاده رغم الخسارة من السنغال بضربات الجزاء في نهائي بطولة الأمم الإفريقية.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال".

وأوضح: "ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".

من جانبها، قالت اللجنة الاولمبية المصرية في بيان رسمي: "يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتحية والتقدير للاعبي المنتخب الأول لكرة القدم والجهاز الفني ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام على المظهر المشرف للاعبي المنتخب في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون وتحقيق المركز الثاني عقب خسارة المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح".

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن المنتخب المصري لكرة القدم قدم خلال مشواره في البطولة أداء مميز ورجولي وكان اللاعبين عند حسن الظن بهم وعلى قدر كبير من المسؤولية ونجحوا في الوصول للمباراة النهائية ولم يحالف التوفيق الفريق للفوز باللقب.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص الشكر للاعبين على ما قدموه خلال البطولة والحصول على المركز الثاني داعين المولى عز وجل أن يكلل مسيرة الفريق القادمة بالنجاحات وينجح الفريق في تخطي مواجهتي السنغال في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم ويتأهل لنهائيات المونديال وتحقيق طموحات وأمال الجماهير المصرية.

وتوج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 4 / 2 بركلات الترجيح على منتخب مصر يوم الأحد في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

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