3 أندية سعودية تُغري محمد أبوجبل.. عروض بملايين الدولارات

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قدمت ثلاثة أندية سعودية هي الهلال والأهلي والاتحاد، عروضا جادة لحارس مرمى المنتخب المصري، ونادي الزمالك، محمد أبوجبل، للعب لأحدهم في الموسم المقبل، وذلك عقب انتهاء عقده رسميا مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي.

وقالت مصادر قريبة الصلة من حارس الزمالك، إن أقل عرض من بين العروض الثلاثة المقدمة من الأندية السعودية لـ«أبوجبل»، تبلغ قيمته المالية مليوني دولار.

وتستعد إدارة نادي الزمالك، لعقد اجتماعا مع أبوجبل خلال الساعات القليلة المقبلة، لتقديم عرض مالي لتجديد عقده، وصفه المقربون من إدارة النادي بأنه الأعلى في تاريخ النادي.

وسيحصل أبوجبل على 15 مليون جنيه في الموسم، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، بخلاف عقد اعلاني قيمته خمسة ملايين جنيه عن الموسم الواحد، نجح رئيس النادي، مرتضي منصور في تدبيره من احدى الشركات الكبرى في مصر.

ولم يحسم أبو جبل بصورة نهائية موقفه من تجديد عرض الزمالك أو قبول أي من العرض الخارجي، انتظاراً للعودة إلى القاهرة والاجتماع مع وكيل أعماله.

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