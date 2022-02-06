وعود سخية للاعبي منتخب مصر.. ومحمد صلاح يرفض مكافآت رجال الاعمال

المصدر: دبي-سيد مصطفى

انهالت الوعود على لاعبي منتخب مصر بالمكافآت المجزية حال العودة من الكاميرون بكأس الأمم الإفريقية.

ويلتقي الفراعنة مع السنغال في نهائي البطولة التي تقام عند الحادية عشر من مساء اليوم بتوقيت الإمارات (التاسعة بتوقيت مصر).

وأعلن وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، عن توصله إلى اتفاق مع أحد رجال الأعمال، بمنح مكافأة قدرها 10 ملايين جنيه للاعبي المنتخب الوطني، في حال الفوز باللقب الإفريقي.

كما تعهد عدد أخر من رجال الاعمال والشركات الخاصة بتقديم مكافآت سخية في حالة التتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخ الكرة المصرية.

وأكدت مصادر قريبة الصلة من نجم الفراعنة محمد صلاح، عدم قبوله أي مكافآت من رجال الاعمال في حالة صرفها، وهو المبدأ الذي لم يحد عنه اللاعب منذ عام 2018، حينما صُرفت مكافآت من رجال الاعمال عقب تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم.

وأكدت المصادر لـ "الامارات اليوم" أن صلاح سيكتفى فقط بالمبالغ التي سيصرفها اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة.

وكان وزير الشباب والرياضة المصري قد أعلن عن زيادة قيمة مكافآت لاعبي المنتخب الوطني في حالة الفوز بلقب البطولة، اذ ستصل المكافأة إلى 500 ألف جنيه.

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