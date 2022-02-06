10 قنوات تنقل مباراة مصر والسنغال.. تعرف إليها

المصدر: دبي- سيد مصطفى

تترقب الجماهير المصرية، نهائي بطولة أمم إفريقيا والذي يجمع الفراعنة مع السنغال ويقام عند الـ11 من مساء اليوم بتوقيت الامارات.

وسيتم بث المباراة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية، اذ تذيع عبر قناتي beIN Sports HD 2 Max،beIN Sports HD 1 Max.

كما ستقوم عدة قنوات على القمر النايل سات والقمر السعودي والقمر الإماراتي، وبعض الأقمار الأوروبية، وأبرزها.

*قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

* قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

*قناة الجزائرية الأولى: القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 (5/6).

* قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

*القناة الرياضية البلغارية: بلغاريا سات، تردد: 12380، معدل استقطاب أفقى، معدل الترميز: 30000.

*قناة فارزيش من طاجيكستان: النايل سات، تردد: 11555، معدل استقطاب عمودي، معدل الترميز: 30000.

*قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

* قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

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