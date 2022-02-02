تغريم منتخب مصر 100 ألف دولار بسبب محمد صلاح وكيروش

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

غرم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منتخب مصر مبلغ 100 ألف دولار بسبب خرق البروتوكول الإعلامي خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وذكر الاتحاد الإفريقي أن لجنة الانضباط في "كاف" وقعت العقوبة بسبب عدم حضور المؤتمر الصحافي قبل مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بملعب أحمدو أهيدجو.

وذكر "كاف" في بيانه أن وسائل الإعلام والشركات صاحبة الحقوق انتظرت نحو ساعتين حتى وصول مدرب مصر واللاعب الذي سيحضر المؤتمر الصحفي لكن دون جدوى.

وكان من المفترض ان يحضر المؤتمر الصحافي كل من المدير الفني كيروش وكابتن المنتخب محمد صلاح، لكنهما لم يتمكنا من الوصول إلى المكان الذي يستضيف المؤتمر بسبب الزحام المروري الشديد، خاصة ان قطع المسافة بين مقر إقامة منتخب مصر ومكان المؤتمر تحتاج إلى نحو ساعة.

ومنح الاتحاد الإفريقي نظيره المصري مهلة 60 يوما من أجل سداد 50 ألف دولار، بينما تم تعليق النصف الآخر من الغرامة بشرط عدم ارتكاب نفس المخالفة خلال بطولة أمم إفريقيا الجارية.

يُذكر أن منتخب مصر كان قد فاز على المغرب (2-1) في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ليتأهل إلى نصف النهائي ومواجهة الكاميرون يوم غدٍ الخميس.

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