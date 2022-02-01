محمد صلاح يتحدث عن الجزائر والسنغال قبل مواجهة الكاميرون (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد قائد المنتخب المصري محمد صلاح، صعوبة بطولة كأس الأمم الإفريقية في كل مبارياتها مستشهداً بما حدث مع حامل اللقب منتخب الجزائر الذي ودع من دور المجموعات ومنتخب السنغال الذي أحرز هدف واحد فقط لكي يصعد، مشيراً إلى أنه لن يقلل من قوة المنتخبين ولكنه يتحدث عن صعوبة البطولة.

وقال محمد صلاح في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الكاميرون في الدور نصف النهائي: "نتحدث عن منتخبات قوية ودعت البطولة مبكراً، لا تعرف ما الذي سيحدث في كل مباراة، أتمنى أن نوفق ونظل عند نفس الروح والأداء، حامل اللقب ودع من دور المجموعات، ومنتخب نيجيريا أفضل منتخب في دور المجموعات ودع من دور الـ 16 حقيقة مباريات صعبة".

ويتقابل المنتخب المصري مع الكاميرون في الدور قبل النهائي في مواجهة صعبة بين صاحب الأرض المنتخب الكاميروني في أول اختبار حقيقي له في البطولة، أمام الفراعنة صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة.

وأضاف صلاح: "الأمر كان صعب علينا في البداية حتى تأقلمنا مع بعضنا البعض، كل اللاعبين قدموا ما لديهم من مجهود وسنسعى إلى الاستمرار بنفس الطريق ونتمنى التوفيق في النهاية".

ونظرياً تعتبر فرصة منتخب الكاميرون أقوى للفوز والصعود إلى المباراة النهائية حيث لم يقابل أي منتخب من المرشحين للقب في طريقه إلى هذا الدور على عكس المنتخب المصري الذي تخطى ساحل العاج والمغرب ولعب أخر مباراتين 120 دقيقة.

محمد صلاح يطلب المزيد من زملائه قبل موقعة الكاميرون 👌🏼 pic.twitter.com/ExF9orpx1C — E P L W O R L D (@EPLworld) February 1, 2022

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