الدانماركي فاس يبتعد عن برشلونة ويختار أتلتيكو مقابل 3 ملايين دولار

المصدر: وكالات

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم مساء أمس تعاقده مع اللاعب دانييل فاس من فالنسيا، بعقد لمدة 18 شهرا. وتردد أن اللاعب الدنماركي الدولي، الذي كان سيصبح لاعبا حرا بنهاية الموسم، كلف أتلتيكو مدريد 7ر2 مليون يورو (ثلاثة ملايين دولار) إلى جانب مبالغ إضافية.

وكان نادي برشلونة قد دخل في اتصالات مباشرة مع فالنسيا من أجل الظفر بالصفقة، لكن أتلتيكو كان الأكثر إقناعا للاعب الدنماركي. وأعلن أتلتيكو، الذي يدربه دييغو سيميوني، عن صفقة التعاقد مع اللاعب الصاعد من قطاعات الناشئين في بروندبي، عبر موقعه على الإنترنت، وهي الأولى للنادي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ويستطيع فاس اللعب بأريحية في عدد من المراكز، من بينها الظهير الأيمن، وهو المركز الذي يسعى أتلتيكو لتعزيزه بعد انتقال كيران تريبير إلى نيوكاسل الإنجليزي.

وبعد ثلاثة أعوام قضاها مع سلتا فيجو، انضم فاس إلى فالنسيا في يوليو 2018 وشارك مع الفريق في 152 مباراة، وهو ما يزيد بفارق 12 مباراة على الأقل مقارنة بمشاركات أي لاعب آخر في بلنسية خلال الفترة نفسها.

وسجل فاس (32 عاما) هدفا واحدا وصنع هدفا آخر خلال 19 مباراة مع الفريق في الدوري هذا الموسم. وشارك فاس في 41 مباراة مع منتخب بلاده، وقد لعب مع الفريق في خمس من المباريات الست للدنمارك في طريقها إلى الدور قبل النهائي بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

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