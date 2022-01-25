"أسد" الهلال السعودي يغادر عن عرينه (فيديو)

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن الهلال السعودي عبر حسابه في "تويتر" صباح اليوم الثلاثاء، عن نهاية عقد مهاجمه الفرنسي بافيتمبي غوميز، الذي حقق معه إنجازات كبيرة آخرها لقب دوري أبطال آسيا 2021.

ونشر الهلال فيديو لأجمل اللحظات التي عاشها غوميز مع النادي وكتب باللغة الفرنسية: "ليس وداعاً غوميز.. بل حتى نلتقي مجدداً".

وكان غوميز قد ارتدى قميص الهلال بداية من أغسطس 2018 قادماً من غلطة سراي التركي، وخاض مع الفريق 147 مباراة في كافة البطولات سجل خلالها 107 أهداف، آخرها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الجولة الماضية في شباك الباطن، وفاز غوميز مع الهلال بلقب الدوري مرتين، ودوري أبطال آسيا بالإضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر السعودية.

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