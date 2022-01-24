سرقة منزل كريم بنزيمة في توقيت مثالي للصوص.. 3 ضربات في يوم واحد!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تعرض منزل الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد إلى السرقة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام إلتشي، الأحد، التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وهو التوقيت المثالي الذي اختاره اللصوص لاقتحام المنزل وسرقة الكثير من مقتناياته، دون الكشف حتى الآن عن المسروقات وقيمتها.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللصوص استغلوا انشغال بنزيمة مع فريقه وغيابه عن المنزل، وقاموا بسرقة عدة أشياء، فيما كان المنزل خاليا من سكانه، موضحة أن اللصوص دخلوا من خلال حديقة المنزل في ضاحية سان سباستيان دي لوس رييس.

وكان منزل بنزيمة تعرض إلى السطو سابقاً في فبراير 2019 خلال لقاء مباراة الكلاسيكو مع برشلونة على ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

وتعتبر ضربة موجعة ثالثة لكريم بنزيمة في يوم واحد، إذ بدأه بإضاعته ضربة جزاء كانت كفيلة في تغيير مجرى مباراة فريقه أمام إلتشي، والضربة الثانية تلقاها بنزيمة بخسارة ريال مدريد نقطتين في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني، والثالثة كانت القاضية بسرقة منزله مرة ثانية خلال ثلاث سنوات!.

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