الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي.. 200 ألف دولار تحسم الصفقة

المصدر: سيد مصطفى-دبي

اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة لاعب الأهلي السابق، النيجيري جونيور أجاي، في صفقة انتقال حر، اذ باتت المفاوضات الجارية بين الزمالك واللاعب على وشك الانتهاء.

ويسعى مسؤولو الزمالك لضم لاعب بديل للمغربي أشرف بن شرقي الذي قارب على الرحيل من القلعة البيضاء واللعب لأحد الأندية الخليجية، بحسب ما أكدت تقارير إعلامية في مصر.

وفي حال تمت الصفقة بنجاح سيقوم الزمالك بإعارة اللاعب إلى أي فريق اخر قبل ان يعود إلى الزمالك مرة أخرى في الصيف المقبل، إذ أن الزمالك ممنوع من قيد لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية الحالية بقرار سابق من الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن يستأنف القيد في الانتقالات الصيفية المقبل.

وعرضت إدارة الزمالك على اللاعب أجاي 700 ألف دولار كراتب سنوي تزيد بواقع 100 ألف دولار سنويا في عقد يمتد لثلاثة مواسم، الا أن اللاعب اعترض وطالب أن يكونه راتبه في السنة الأولى 900 ألف دولار وتزيد 100 ألف دولار عن كل موسم.

وأكدت تقارير إعلامية مصرية أنه لا يوجد خلافات كبيرة حول المقابل المادي وأنه خلال أيام قليلة قد يتم الإعلان عن الصفقة واعارة اغاي إلى أحد الأندية المصرية، اذ لا يرتبط اللاعب بأي ناد حاليا يلعب له، وسط اهتمام من أندية فاركو والاتحاد السكندري وفيوتشر للحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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