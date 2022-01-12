"الوضع الصحي في فرنسا" يتسبب في تأجيل معسكر سان جرمان و"ودية نجوم الهلال والنصر"

المصدر: وكالات

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي تأجيل معسكره الشتوي في قطر الذي كان مقرراً من 16 إلى 19 الجاري "بسبب الوضع الصحّي في فرنسا"، كما أعلن نادي العاصمة اليوم. وقال النادي في بيان "نظراً للوضع الصحي في فرنسا، قرّر باريس سان جرمان ومن أجل المحافظة على صحّة لاعبيه وجهازه الفني تأجيل معسكر قطر الشتوي 2022 والمباراة الودية في الرياض" التي كانت مقررة في 19 يناير مع تشكيلة من نجوم ناديي الهلال والنصر.

وكشف سان جرمان بأن المعسكر والمباراة الودية "تم تأجيلهما الى تواريخ ستعلن لاحقا". ودأب سان جرمان على اجراء معسكره الشتوي في الدوحة اعتبارا من عام 2011 بعد أن اصبح ملكية لدولة قطر. وأصيب اكثر من لاعب في صفوف باريس سان جرمان بكورونا في الأسابيع الاخيرة، أبرزهم نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ومواطنه انخل دي ماريا والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

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