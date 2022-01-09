الزمالك يعلن تجديد تعاقد محمد عبدالشافي لمدة موسمين

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم تجديد تعاقده محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين.

وينتهي تعاقد محمد عبدالشافي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وذكر الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد: "محمد عبدالشافي مستمر مع الزمالك لموسمين قادمين".

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية يوم الجمعة المقبل.

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