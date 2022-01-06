ساسي يحدد شرطه لإنهاء أزمة الزمالك مع "فيفا".. ويدخل على خط ملف "بن شرقي"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

علمت "الامارات اليوم"، أن لاعب الزمالك السابق، التونسي فرجاني ساسي اشترط لإنهاه أزمته مع النادي المصري، أن يحصل على 250 ألف دولار على دفعة واحدة، لوقف أي إجراءات ضد النادي من قبل "فيفا"، لتوقيع غرامة جديدة في حقه. وحصل ساسي على حكم نهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالحصول على 400 ألف دولار قيمة مستحقات مالية له لدى الزمالك.

وأكدت مصادر قريبة الصلة من إدارة الزمالك أن المشرف العام على الكرة، أمير مرتضى منصور تواصل مع اللاعب التونسي للتوصل لصيغة لتسوية لأزمة مستحقاته المالية، ليبدي اللاعب استعداداه بالتنازل عن 150 ألف دولار مقابل الحصول على باقي المبلغ دفعة واحدة.

وخرجت تسريبات من داخل الزمالك في وقت سابق، بأن فرجاني ساسي أبدى استعداداه لتسوية مستحقاته مع النادي بالطريقة التي يراها مسؤولوه مناسبة.

وفي شأن أخر أكدت تقارير إعلامية في مصر، أن ساسي يقود حاليا عملية المفاوضات الجارية بين نادي الدحيل القطري واللاعب المغربي أشرف بن شرقي تمهيداً لانتقاله لدوري قطر. وأكدت تلك التقارير أن إدارة الزمالك على علم بتلك المفاوضات ودور فرجاني ساسي فيها، وهو الأمر الذي أثار غضب رئيس النادي مرتضي منصور.

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