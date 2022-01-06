أزمة جديدة مع مرتضى منصور وتجميد حساباته في مصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

صدر أمس الأربعاء حكماً جديداً في محكمة شمال الجيزة الابتدائية في مصر خاص بالحجز على الحسابات الشخصية للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك في القضية الشهيرة التي تجمعه مع الرئيس السابق لنادي الزمالك ممدوح عباس منذ عدة سنوات في مختلف ساحات القضاء المصري وتختلف الاتهامات بين السب والقذف وسوء إدارة النادي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية بيان للمحامي كمال شعيب، وهو المحامي الخاص لممدوح عباس، نشر خلاله الحكم الصادر ضد مرتضي منصور رئيس الزمالك الحالي، لصالح موكله ممدوح محمد فتحي عباس، في القضية رقم 365 لسنة 2020 تعويضات كلي شمال الجيزة، عن وقائع السب والقذف المرتكبة.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت صراع قضائي بين الرئيس السابق لنادي الزمالك ممدوح عباس والرئيس الحالي مرتضي منصور على خلفية اتهامات متبادلة بسوء إدارة النادي وسب وقذف وتهديدات متبادلة بين الطرفين.

وكان مرتضي منصور قد عاد إلى رئاسة نادي الزمالك بأمر قضائي أيضاً بعد سلسلة من المداولات في قاعات المحاكم المصرية.



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