24 منتخباً وصلاح ومحرز وماني يتنافسون على كأس أمم إفريقيا

المصدر: جوهانسبرغ ■ أ.ف.ب

يُعَدّ ثلاثي الدوري الإنجليزي لكرة القدم محمد صلاح وساديو مانيه ورياض محرز من أبرز الوجوه المنتظرة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بدءاً من الأحد المقبل في الكاميرون والتي تعد بأن تكون «استثنائية» بعد تكهنات بتأجيلها وإلغائها.

وتنطلق المباريات الـ36 في دور المجموعات في التاسع من يناير الجاري على ملعب أوليمبي الجديد في ياوندي ويُسدل الستار على المنافسات في السادس من فبراير المقبل على الملعب عينه الذي يتسع لـ60 ألف متفرّج.

وتتقدّم الجزائر، حاملة اللقب، 24 منتخباً يبحثون عن لقب النسخة 33 من مسابقة انطلقت عام 1957 في السودان.

وإلى الجزائر، تضمّ لائحة المتوجين باللقب والمشاركين راهناً منتخبات الكاميرون، مصر، إثيوبيا، غانا، ساحل العاج، المغرب، نيجيريا، السودان وتونس، وفيما تبرز مصر، حاملة اللقب سبع مرات (رقم قياسي)، بمشاركتها القياسية الـ25، ستختبر كلّ من غامبيا وجزر القمر البطولة القارية للمرة الأولى.

وتبدو الجزائر مرشحة قوية للحفاظ على لقبها، لكنها قد تواجه منافسة من الكاميرون المضيفة، مصر، ساحل العاج، المغرب، نيجيريا، السنغال وتونس، فيما تحاول بوركينا فاسو، غانا ومالي لعب دور الحصان الأسود.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news