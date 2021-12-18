مبابي: تسجيل 50 هدفاً لا يعني شيئاً إذا لم يتوّج سان جرمان بلقب «الأبطال»

المصدر: باريس ■ د.ب.أ

قال نجم فريق باريس سان جرمان، الفرنسي كيليان مبابي، إن «تسجيل 50 هدفاً لا يعني شيئاً، ودون فائدة إذا لم يتوّج سان جرمان بلقب الدوري الفرنسي أو لقب دوري أبطال أوروبا». وسجل مبابي 42 هدفاً في كل المسابقات خلال الموسم الماضي، لكن ليل انتزع لقب الدوري، كما خرج سان جرمان من قبل النهائي في أبطال أوروبا. ويستعد سان جرمان، الذي لم يسبق له التتويج بدوري الأبطال، لمواجهة ريال مدريد الإسباني في دور الثمانية بدوري الأبطال هذا الموسم.

ويتصدر سان جرمان حالياً الدوري الفرنسي بفارق 12 نقطة أمام أقرب منافسيه مارسيليا صاحب المركز الثاني.

وقال مبابي، الذي سجل 13 هدفاً حتى الآن خلال هذا الموسم، في تصريحات لقناة نادي سان جرمان: «العام الماضي كان جيداً، فقد سجلت 40 هدفاً، لكننا لم نفز بالدوري الفرنسي أو دوري الأبطال». وأضاف: «أحتاج إلى الشعور بالضغط، والبحث عن تحديات».

وأضاف: «أرغب في الوقوع تحت ضغط حتى لو كان الأمر ينتهي بخيبة أمل، فهي عملية تعلّم».

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