قرعة الدوري الأوروبي.. برشلونة يقع مع أصعب فريق!

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سُحبت، اليوم الإثنين، قرعة ملحق الدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي، والتي جرت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهات نارية بين برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي "صعب المراس".

ويشارك برشلونة في الدوري الأوروبي بعد فشله في التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في آخر 20 عاما.

وستقام منافسات ذهاب الملحق في الـ17 من فبراير، على أن تقام مباريات الإياب بعد أسبوع.

وستتأهل 8 فرق من هذا الدور، عبر خروج المغلوب من مواجهتي الذهاب والعودة، إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، لتنضم إلى 8 فرق أخرى، سبق أن تصدرت مجموعاتها في الدور الأول.

وتالياً نتائج قرعة الدوري الأوروبي:

برشلونة - نابولي

إشبيلية - دينامو زغرب

أتلانتا - أولمبياكوس

لايبزيغ - ريال سوسيداد

زينيت - ريال بيتيس

بوروسيا دورتموند - رينجيرز

شيريف - براغا

بورتو - لاتسيو

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